Serie C, fissata la data di inizio del torneo. A giorni i calendari: Messina, Catania e Crotone interessate

StrettoWeb

“Lunedì 7 agosto saranno pubblicati i calendari della Serie C”. Lo ha detto il presidente di Lega Pro Matteo Marani al termine del Consiglio Federale. “Il campionato inizierà il 3 settembre con anticipi e posticipi, mentre il via della Coppa Italia di Serie C sarà fissato dopo l’inizio del campionato. Sono certo che sarà una stagione ancor più bella di quella passata con tanti giovani ed al quale parteciperà la vera Italia con la presenza di club in quasi tutte le regioni seguiti dalla passione dei loro tifosi” conclude il presidente Marani.

Lunedì 7 agosto, al mattino, è stato convocato il Consiglio Direttivo di Lega Pro che darà il via alla configurazione dei gironi. A seguire, alle 15, l’appuntamento per tutti gli appassionati della Serie C , quando attraverso i canali social ed il sito ufficiale di Lega Pro sarà reso noto il sorteggio dei calendari delle partite per la stagione 2023/24.

Ovviamente, interessate anche Messina, Catania e Crotone. I peloritani ripartono dopo lo spareggio al cardiopalma e l’estate tribolata; i pitagorici riprovano la scalata in seguito alla clamorosa eliminazione ai playoff mentre gli etnei vogliono stupire sfruttando la scia della grande cavalcata in Serie C con la nuova proprietà.