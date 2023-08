Serie B, tra poco si parte: date e orari delle prime 3 giornate. Subito derby del Sud. E le calabresi…

StrettoWeb

Tra 11 giorni prenderà il via il campionato di Serie B. In maniera un po’ strana, particolare, anomala. Dopo la pazza finale playoff, con gioia Cagliari e beffa Bari, ora si inizierà “parzialmente”. Fino al Consiglio di Stato, infatti, la Figc non ha riammesso nessuno, lasciando quindi libere le caselle di due squadre (Brescia/Reggina e Lecco/Perugia). Le due riammesse non giocheranno le prime partite, recupereranno dopo. Una situazione un po’ surreale e senza dubbio precaria.

Tutte le altre, però, cominceranno regolarmente nel weekend post ferragosto. La Lega B, infatti, ha definito date e orari delle prime tre giornate. Il 18 è subito big match, il derby del Sud Bari-Palermo, la sconfitta in finale playoff e una delle grandi favorite. Poi sabato sera Cosenza-Ascoli e Cremonese-Catanzaro. La terza giornata è già la prima infrasettimanale.

1ª GIORNATA*

Venerdì 18 agosto 2023

ore 20.30 BARI – PALERMO

Sabato 19 agosto 2023

ore 20.30 COSENZA – ASCOLI

ore 20.30 CREMONESE – CATANZARO

ore 20.30 TERNANA – SAMPDORIA

Domenica 20 agosto 2023

ore 18.00 SÜDTIROL – SPEZIA

ore 20.30 CITTADELLA – REGGIANA

ore 20.30 PARMA – FERALPISALÒ

ore 20.30 VENEZIA – COMO

2a GIORNATA*

Venerdì 25 agosto 2023

ore 20.30 SAMPDORIA – PISA

Sabato 26 agosto 2023

ore 18.00 VENEZIA – COSENZA

ore 20.30 COMO – REGGIANA

ore 20.30 CREMONESE – BARI

ore 20.30 FERALPISALÒ – SÜDTIROL

ore 20.30 MODENA – ASCOLI

ore 20.30 PARMA – CITTADELLA

Domenica 27 agosto 2023

ore 20.30 CATANZARO – TERNANA**

3a GIORNATA*

Martedì 29 agosto 2023

ore 20.30 ASCOLI – FERALPISALÒ

ore 20.30 COSENZA – MODENA

ore 20.30 PISA – PARMA

ore 20.30 REGGIANA – PALERMO

Mercoledì 30 agosto 2023

ore 20.30 BARI – CITTADELLA

ore 20.30 CATANZARO – SPEZIA

ore 20.30 SAMPDORIA – VENEZIA

ore 20.30 TERNANA – CREMONESE

* Gli incontri mancanti verranno recuperati successivamente alla definizione in sede giudiziaria della griglia delle partecipanti al

Campionato