Serie B, è Cosenza show! 3-0 all’Ascoli (ma in netta superiorità). Il Catanzaro strappa il pari a Cremona

Comincia bene il campionato delle due calabresi in Serie B, in attesa di buone nuove sul fronte Reggina. Questa sera in campo all’esordio Cosenza e Catanzaro, i primi al Marulla contro l’Ascoli dell’ex Viali e i secondi in casa della Cremonese retrocessa. Il bilancio è il seguente: la squadra di Caserta schianta l’Ascoli vincendo per 3-0; quella di Vivarini strappa il pari allo “Zini”.

Tutto facile per i Lupi, che vincono, convincono e si divertono, anche se giocano praticamente da soli. O quasi. Al netto di una grande partenza, intensa e aggressiva, come in Coppa contro il Sassuolo, l’Ascoli facilita le cose rimanendo in 8 uomini dopo i primi 45 minuti. L’arbitro infatti espelle Falasco, Buchel e Forte nel primo tempo e la ripresa si gioca in 11 vs 8. Tra l’altro, il Cosenza era già in vantaggio per via del rigore di Tutino in avvio, sempre come in Coppa contro il Sassuolo. Questa volta però il finale è diverso, perché nel secondo tempo i padroni di casa dilagano con la bella rete di Arioli e il tris di Zilli. All’ora di gioco la partita è praticamente finita, sempre ammesso che sia mai iniziata. Esulta Caserta per il grandioso esordio, che conferma le impressioni della vigilia.

Anche il Catanzaro, fuori casa e contro un avversario più complesso, conferma le sensazioni della vigilia. A Cremona finisce 0-0, con tanto di rammarico. Sì, perché Iemmello – rientrato dopo l’infortunio – va più volte vicino al gol del vantaggio, fermato dal portiere avversario, ispirato. La compagine giallorossa sfrutta le grandi praterie lasciate libere dai grigiorossi, ma non le sfrutta a dovere. Di contro, la Cremonese è anche sfortunata: Afena-Gyan, tra i migliori, sfiora più volte il gol, colpendo anche il palo. Alla fine però finisce a reti bianche.

Nell’altra gara di B in programma, buona la prima della Samp dei tanti ex Reggina: la squadra di Pirlo sbanca Terni vincendo per 1-2 grazie alle reti di La Gumina e Depaoli.