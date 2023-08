StrettoWeb

Bari-Palermo finisce 0-0. Senza reti l’esordio in Serie B del campionato 2023-2024. In salita la ripresa dei pugliesi, che restano in 10 per le espulsioni di Maita e Di Cesare. Oltre al danno la beffa, per i rosanero, che falliscono anche un rigore con Di Mariano.