“Ora anch’io in sedia a rotelle posso fare il bagno a mare”: la bella storia da Siderno diventata virale

C’è una bella storia, che parte da Siderno, diventata virale in tutta Italia. E’ una storia di inclusione sociale, di stop alle barriere. Il protagonista è Gianluca Barranca, sviluppatore web di 33 anni residente nella città jonica reggina. “Ci sono persone che hanno sempre desiderato fare un bagno al mare e oggi lo possono fare”, si racconta a Fanpage spiegando perché anche lui, adesso, può arrivare in spiaggia e fare un bagno a mare nonostante sia in sedia a rotelle.

Gianluca è stato colpito da miopatia nemalinica, una malattia neuromuscolare congenita ereditaria che causa debolezza muscolare. Ce l’ha praticamente da sempre, dalla nascita, ma da 20 anni è in sedia a rotelle, con tutte le limitazioni che comporta, soprattutto quando deve andare in spiaggia. Ma da qualche settimana a Siderno è stata inaugurata la discesa a mare motorizzata in una spiaggia pubblica, realizzata grazie al progetto “Al mare oltre le barriere”, che rende possibile a tutti entrare in acqua senza difficoltà.

“All’inizio ero scettico sulla effettiva utilità della struttura, ma poi sono venuto a provarla e mi sono ricreduto. Con la classica sedia job sono costretto a farmi aiutare da almeno 2 persone, in questo caso basta un accompagnatore o anche il bagnino del lido”, ha fatto notare Gianluca, evidenziando anche le differenze rispetto a prima.