Scilla: al via parcheggio e bus-navetta gratuiti per le festività in onore di San Rocco

Si avvisa tutta l’utenza, cittadini e visitatori, che in concomitanza alle feste patronali in onore di San Rocco, e segnatamente nei giorni di sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 agosto 2023, è vivamente raccomandato l’uso dell’area di parcheggio gratuita sita all’interno del Campo Sportivo comunale in località Ieracari, il cui percorso è debitamente indicato dalla segnaletica verticale sin dall’uscita dello svincolo autostradale.

Il parcheggio resterà disponibile dalle ore 10.00 alle ore 1.00 di ciascuna delle giornate sopra indicate.

Il cuore del borgo di Scilla sarà raggiungibile attraverso un servizio bus-navetta gratuito, messo a disposizione dalla Commissione Straordinaria le cui aree di fermata/capolinea sono ubicate in Via Ieracari (immediate vicinanze Campo Sportivo) e in Piazza San Rocco (pressi ascensore comunale).

Si precisa a tal fine che, in concomitanza alle processioni religiose, e per tutta la loro durata, a partire dalle ore 18.00 dei giorni 19 e 20 agosto, il servizio bus-navetta subirà la variazione del capolinea sito in Piazza San Rocco che verrà trasferito sulla Via Parco altezza via Matteotti.

La modifica temporanea verrà debitamente comunicata dal personale incaricato allo svolgimento del servizio, coordinato dal personale della Polizia Locale.

Per motivi di sicurezza pubblica, si raccomanda altresì l’uso di veicoli a due ruote per gli spostamenti all’interno del territorio comunale, al fine di non congestionare il traffico veicolare.

Maggiori informazioni sulle limitazioni alla viabilità e alla sosta adottati nell’occasione potranno essere consultate dalla home page istituzionale del comune di Scilla o direttamente sull’Albo Pretorio on-line accessibile dallo stesso sito.