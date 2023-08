Scilla, supporto al Comitato pro Casa della Salute: “progetto stravolto dopo incontro con Asp”

StrettoWeb

“Il Si Cobas Calabria con i coordinatori regionali Roberto Laudini e Simone Scandale sono al fianco del “Comitato pro casa della salute di Scilla”. Questo comitato si sta battendo da anni per dare risposte ai cittadini di questa parte di Calabria che dal punto di vista sanitario afferisce ad Asp Reggio Calabria. Abbiamo letto dell’incontro avvenuto con il Direttore Generale di Asp Reggio Calabria Lucia Di Furia e si sono trovati davanti un progetto stravolto e differente da ciò che si era stabilito negli incontri precedenti”. Così in una nota il Si Cobas Calabria.

“Come Si COBAS Calabria conosciamo a fondo le dinamiche della sanità pubblica calabrese e stiamo lottando da anni affinché le cose possano migliorare e in vista del Sit-in in programma nella giornata del 24 agosto 2023 saremo al fianco del “Comitato pro casa della salute di Scilla” per rivendicare il diritto a una sanità aperta a tutti e non che sia disponibile solo per pochi o meglio dare fondi alla sanità privata che sappiamo benissimo da chi è gestita. Si Cobas Calabria “Comitato pro casa della salute di Scilla” insieme per dare risposte concrete ai cittadini e non consentire che la sanità pubblica sia utilizzata come strumento per arricchire le tasche dei potenti”.