Si schiantano sulle barriere dell’A2 Salerno-Reggio: 4 feriti, uno è grave. Autostrada chiusa, code chilometriche | FOTO LIVE

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è impegnata sull’autostrada A2 del Mediterraneo direzione nord in prossimità dello svincolo di Falerna per incidente stradale. Una la vettura coinvolta, una Dacia Sandero che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo contro le barriere di protezione della carreggiata.

A bordo un nucleo familiare di 4 unità. I malcapitati venivano affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera. Uno dei feriti, un giovane, veniva trasportato con elisoccorso presso ospedale di Catanzaro. L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e della vettura.

Sul posto polizia stradale e guardia di finanza per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Il tratto di autostrada interessato dal sinistro momentaneamente chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.

Al momento sull’A2, a causa del sinistro, si stanno verificando parecchi disagi alla circolazione che risulta bloccata con code chilometriche proprio in concomitanza del weekend clou del controesodo nella stessa direzione del sinistro.