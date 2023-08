“Sapore di mare”: al porto di Catanzaro è la volta di “Joe Bastianich e La Terza Classe”

StrettoWeb

Tra gli ospiti di Sapore di Mare, la nuova manifestazione gastronomica e musicale che celebra la bellezza e l’energia del mare, con i suoi buoni prodotti e la musica dal vivo, ci sarà anche Joe Bastianich che, insieme a La Terza Classe, si esibirà in concerto il 13 agosto nel villaggio allestito nell’area del Porto. Di fianco alla Fiera enogastronomica, presente in tutte le giornate di Sapore di mare, per la serata del 13 agosto, è prevista anche la Sagra del morzello di baccalà e del baccalà alla ghiotta, nell’area ristoro che sarà attrezzata per l’occasione con circa mille posti a sedere.

Nell’area concerti, invece, la serata sarà allietata come si diceva, da Joe Bastianich e La Terza Classe: noto imprenditore, chef e giudice di talent show televisivi, Bastianich si esibirà insieme alla band italiana che lo accompagna da sempre dalle nostre parti, regalando al pubblico una serata indimenticabile all’insegna della musica e del divertimento. Sapore di Mare, del resto, è un festival che celebra la cultura, la musica e la tradizione del mare, e il concerto di Joe Bastianich e la Terza Classe si inserisce perfettamente in questa cornice.

Il progetto Joe Bastianich & la Terza Classe, nasce dalla passione sconfinata di Joe per la musica rock, blues, soul e folk americana, che lo ha portato al sodalizio artistico con La Terza Classe, una delle

poche realtà musicali italiane che sin dalla sua nascita si occupa di ricercare e di comporre musica ispirandosi al folk americano. Dopo la serata del 13 con Joe Bastianich, la prima edizione di Sapore di mare si chiuderà il 14 agosto con la seconda serata di degustazione e il concerto dell’Orchestraccia, che arriverà a Catanzaro direttamente da RadioDue Social Club.

A salutare i partecipanti ci sarà un imponente spettacolo pirotecnico.

Sapore di Mare è organizzato dalla associazione Carpe Diem e realizzata grazie alla Presidenza del Consiglio regionale, Regione Calabria – Calabria straordinaria, Flag Jonio 2, Fondo europeo per gli

affari marittimi e la pesca, il Comune di Catanzaro, la Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, la Pro loco di Catanzaro.