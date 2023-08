Santo Stefano in Aspromonte, 2 mila persone in piazza per il concerto di Pupo | VIDEO

StrettoWeb

In tanti sono saliti da Reggio Calabria. Qualcuno è arrivato addirittura dalla Provincia. Pupo continua a suscitare grande interesse e oltre duemila persone hanno partecipato ieri sera al suo concerto dal vivo nella piazza di Santo Stefano in Aspromonte, per ascoltare dal vivo “Gelato al cioccolato”, “Su di noi”, “Sarà perchè ti amo”, “Un amore grande” e gli altri successi del cantautore toscano, negli ultimi tempi conduttore televisivo.

Il concerto è iniziato intorno alle 22 ed è finito pochi minuti prima dell’1 di notte, per quasi tre ore di musica e intrattenimento. Alla fine del concerto si sono svolti i consueti fuochi d’artificio per sancire la conclusione della festa patronale.

