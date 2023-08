Caos in provincia di Messina: vietato concerto a noto cantante neomelodico, i motivi

StrettoWeb

Annullato il concerto del neomelodico Andrea Zeta che il 2 settembre avrebbe dovuto esibirsi a Santa Domenica Vittoria, in provincia di Messina. La sua esibizione era attesa nell’ambito dei festeggiamenti per Sant’Antonio Abate ma il Questore ha intimato al sindaco di bloccare l’esibizione. Nell’ordinanza del comune c’è scritto: “l’Amministrazione comunale risulta totalmente estranea all’organizzazione ed alla scelta degli eventi inseriti nel Programma dei festeggiamenti di cui all’oggetto, tradizionalmente rimessa al Comitato Festeggiamenti di Sant’Antonio Abate e che per l’immagine e la reputazione del Comune, con possibili ripercussioni pregiudizievoli per i beni dell’ordine e della sicurezza pubblica è fatto divieto assoluto al cantante di esibirsi“.

Il neomelodico è durissimo: “complimenti al Sindaco Nunzio Sparta ed al questore per l’annullamento del concerto del 2 settembre a Santa Maria Vittoria. Caro Sindaco ma si è candidato per fare cosa? Per il bene della città O per lo stipendio? Prima ad accettarmi e poi a togliermi dal concerto solo per intimidazione del questore? Come puó un questore vietare di farmi lavorare? Tengo a precisare che il sindaco che adesso dice che era estraneo ai fatti, sapeva tutto. Quindi un figlio di una famiglia difficile non ha diritto al lavoro? Complimenti, voi volete la delinquenza. Non votate più questo Sindaco, un vero sindaco onesto non avrebbe permesso questa intimazione fatta dal Questore”, conclude.