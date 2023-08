Sanità calabrese allo sbaraglio: ambulanza si rompe sull’A2 mentre trasporta un paziente

StrettoWeb

La malasanità calabrese colpisce ancora: sarà colpa del destino, o dei mezzi ormai antiquati, ma a rimetterci sono sempre i cittadini. L’ennesimo, grave, episodio è avvenuto ieri in provincia di Cosenza e riguarda un paziente a bordo di un’ambulanza della PET di Castrovillari che lo stava trasportando, in corsia emergenziale, all’ospedale “Annunziata”. La corsa al nosocomio però, si è interrotta bruscamente quando il mezzo medico si è rotto sull’A2 all’altezza dello svincolo di Tarsia: il motore si è spento all’improvviso e l’ambulanza non è più ripartita. Si è reso quindi necessario allertare l’Azienda Ospedaliera che ha inviato una seconda vettura. Tutto questo, lo ricordiamo, accadeva con un paziente in attesa di essere ricoverato e che ha davvero rischiato la vita.

Sul grave episodio si è espresso il consigliere comunale Giuseppe Ciacco. In una dura nota si legge: “a Cosenza, in via Popilia, c’è un’azienda storica, specializzata nel recupero e nel riutilizzo di rottami metallici. Per anni ha lavorato in regime di assoluto e incontrastato monopolio. Ora non è più cosi. Adesso c’è un’altra azienda, che le fa una concorrenza spietata ed è l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, che sta facendo razzie sul mercato del ferro vecchio“.

E ancora: “è tollerabile una situazione del genere? O siamo al cospetto di una gestione, irresponsabilmente, scellerata? L’ambulanza, che la scorsa notte si è rotta a Tarsia, per caso, è una delle 10 ambulanze, usate e usurate, arrivate dalla Lombardia? Signor Direttore generale mi smentisca. E’ vero o non è vero che la scorsa notte, a Tarsia, si è rotta un’ambulanza della PET di Castrovillari?”.

E prosegue: “è vero o non è vero che l’ambulanza, che si è rotta, aveva a bordo un paziente in trasferimento emergenziale? E’ vero o non è vero che è stato necessario l’invio di una seconda ambulanza per soccorrere il paziente? E’ vero o non è vero che tutte le ambulanze in dotazione alla PET di Castrovillari si sono guastate? L’ambulanza, che si è rotta a Tarsia, faceva parte del “pacco” confezionato dall’AREU della Lombardia? Signor direttore, risponda a queste semplici domande”. Domande lecite, quelle del consigliere Ciacco, alle quali anche noi cittadini chiediamo risposta.