San Saba, piccoli esemplari di caretta caretta disorientate sulla spiaggia: i residenti accorrono in aiuto

Le spiagge di Calabria e Sicilia stanno offrendo uno spettacolo meraviglioso: esemplari di Tartaruga Caretta Caretta stanno nidificando sulla litoranea donando alla natura centinaia di piccoli appena nati. Una natura che va preservata, soprattutto nei momenti di grande affluenza. È il caso del giorno della festa patronale di San Saba nel messinese. Durante i fuochi pirotecnici infatti, le tartarughe Caretta Caretta hanno nidificato sotto i salvagente e i gonfiabili lasciati sull’arenile: centinaia di piccole tartarughine, disorientate per i botti, si sono sparse lungo tutta l’area fino ad arrivare in strada, dove sono state soccorse e messe in salvo da alcuni residenti.