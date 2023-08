Salvini avanza sul dibattito “castrazione chimica”. E poi parla dei gay: “ognuno vive come vuole”

StrettoWeb

“Porteremo avanti in Parlamento il disegno di legge della Lega sulla castrazione chimica, chiedendo di calendarizzarlo in Commissione”. Così sui social il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha anche parlato del dibattito su omosessuali o etero sessuali: “io ritengo che sia superato. Per me ci sono uomini, donne, ragazzi, ragazze, siamo in un Paese libero e ognuno vive la sua vita privata, la sua sessualità come vuole”.