Salva 3 bimbe e poi muore, la moglie dell’uomo di origini calabresi: “lui annegava e loro filmavano”

“Stavamo insieme da quando avevamo 14 anni”. Non si può spiegare il dolore di Antonella, la moglie di Franco Gatto, il 59enne che qualche giorno fa è morto in mare dopo aver salvato tre bambine che stavano annegando. L’uomo, di origini calabresi, ora viene chiamato “l’eroe del mare”. Lascia anche due figli. E la moglie, intervistata da Latina Oggi, raccontando quei bruttissimi momenti non si capacita di un fatto: “Mio marito annegava e la gente filmava, anche quando era steso sulla spiaggia c’erano delle persone che con il telefonino facevano le riprese con lui che era in quelle condizioni. Ho saputo anche che ci sono dei video che stanno girando su Facebook, sono quelli. Ma come si fa mi chiedo io, come si fa…”.

“Era in ferie e come ogni giorno eravamo andati al mare. Franco quando ha visto le bambine è partito subito – aggiunge – e dietro a lui sono andata anche io e la figlia di mia cugina. A un certo punto Franco mi guardava e scendeva giù. Ho provato anche a tirarlo. E pensare che il mare era la sua vita. Voglio ringraziare i due giovani bagnini che hanno fatto il possibile e hanno cercato di salvarlo nonostante la situazione e voglio ringraziare gli operatori del 118 e dell’eliambulanza”. Questa mattina si sono tenuti i funerali dell’uomo. Ad accoglierlo, in Chiesa, una grande folla. Presenti anche le Istituzioni.