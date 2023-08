Saline Joniche: passioni ed emozioni al 1° raduno tradizioni ruote e motori

StrettoWeb

Si è svolto sabato 19 agosto a Saline Joniche, in provincia di Reggio Calabria, la prima edizione del “Raduno tradizioni ruote e motori”, organizzato dall’associazione Magna Grecia del presidente Leonardo Zampaglione.

Una grande organizzazione, frutto di sponsorship e partnership, ha portato a radunarsi oltre 120 mezzi tra auto, moto e bici. Tanti i mezzi presenti, grazie al coinvolgimento di club reggini e alla presenza di privati cittadini, che hanno esposto i propri “gioiellini” all’interno dell’area magistralmente preposta dall’organizzazione.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Montebello Ionico, si è svolta in collaborazione con: Club Fiat 500 di Reggio Calabria, Associazione Vegas, Associazione amici del Pulmino, Team Fallara, Team Tramontana, Scuderia Piloti per Passione, Dona Club 4×4 e Vespa Club di Motta San Giovanni. Tra le mitiche Fiat 500 presenti, vi è stata una venuta appositamente da Monza, a motore acceso, dopo una traversata d’altri tempi lungo lo “Stivale”, che ha visto come meta finale proprio Saline Joniche.

Massiccia partecipazione di pubblico, incuriosito e affascinato dalla presenza di auto ormai non comuni, in grado di riaccendere i ricordi in un connubio tra presente e passato, tra storia e storie, tra sogni e realtà.

La zona nord di Saline e in generale tutto il paesino della costa jonica, sabato, si è animato grazie alla presenza di migliaia di appassionati che hanno invaso le strade, per trascorrere qualche ora all’insegna del divertimento e della condivisione.

Oltre ai mezzi a quattro e a due ruote, inoltre, era presente anche una mostra fotografica con una trentina di foto esposte: tutte partecipanti al Primo Premio Nazionale “Scatti di Calabria”, indetto dalla stessa ASD Magna Grecia. Questo concorso, ha visto la partecipazione di fotografi amatoriali di tutta la Calabria e proprio sabato vi è stata la premiazione dei vincitori. La giuria ha decretato i primi tre classificati e poi ha assegnato due premi speciali, ovvero “Amore Grecanico” per la foto indicata come la più romantica e “La Grecanica” per la foto rappresentante meglio la Calabria e le sue origini.

In questa serata, non è mancata la musica. Lungo il tratto di strada interessato, tra i “canti” dei cavalli delle auto da corsa coadiuvati dall’esperto Francesco Romeo di RacingLife.it, si sono create automaticamente varie zone musicali, grazie alla presenza di potentissimi impianti audio, come quelli sulle auto della Pontari Ghost by Lillo&Lello, mentre a dominare il palco vi era l’instancabile maestro Gianni Santagati.

La serata è continuata poi con il memorial Fausto Tripoli, un cittadino montebellese, prematuramente scomparso qualche anno fa mentre lavorava in Svizzera. Vari artisti si sono susseguiti sul palco in ricordo di Fausto, grande suonatore che amava la musica e gli strumenti calabresi. Sul palco si sono quindi alternati suonatori e cantanti locali accompagnati con strumenti come organetto e tamburello, ma anche lira, chitarra e zampogna.

Lungo la via erano presenti anche alcuni stand, tra i quali il più importante quello dell’ASD Saline Joniche Calcio che, con la scusa di un buon panino, ha organizzato una raccolta fondi come auto-finanziamento per la manutenzione dello stadio comunale.

Il grande successo riscontrato dalla manifestazione e il consenso ricevuto dal pubblico partecipante, confessa il presidente Leonardo Zampaglione, fanno da volano per continuare a creare eventi, quindi d’obbligo è dare appuntamento al prossimo anno per la seconda edizione, dove sicuramente non mancheranno le novità.

Nel frattempo l’ASD Magna Grecia continuerà a organizzare altri momenti d’incontro, soprattutto per quanto riguarda il ciclismo, il prossimo 24 settembre col “VII Trofeo di mtb Prastarà”. Nel mezzo ancora tappe del Gimkana in Tour per i più piccoli in bici, come quella di venerdì 25 AGOSTO a San Carlo di Condofuri e sabato 26 a Lazzaro. Non resta che rimanere aggiornati seguendo la pagina facebook.it/magnagrecia.asd .