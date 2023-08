Salario minimo: Ruffino (Az), ‘avanti con firme ma propaganda abbassi volume’

StrettoWeb

Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “È partita bene la petizione a favore del salario minimo orario e il sito per la raccolta delle firme è già in tilt. Va male, invece, sul versante politico. Il rumore della propaganda, a sinistra come a destra, rischia di sopraffare la concretezza della discussione avviata l?altro giorno a palazzo Chigi. La presidente Meloni non ha sbattuto la porta in faccia a nessuno e si è riservata di illustrare una proposta dell?esecutivo entro i primi di ottobre. Bene, è un passo importante per il riscatto della politica nel suo complesso perché in ogni democrazia matura maggioranza e opposizione, senza confondere le posizioni, possono operare insieme per gli interessi generali del Paese”. Lo dichiara in una nota Daniela Ruffino, deputata di Azione.

“Fa piacere leggere che anche da Italia viva, assente al tavolo di palazzo Chigi, si levino voci ragionevoli, come quelle di Bonetti e Rosato, che invitano quel partito a non lasciar cadere un confronto utile con il governo. Il riformismo imbrigliato nel tatticismo parlamentare rischia di smarrire le sue ragioni e lasciare la porta aperta al vento del populismo vecchio e nuovo”, conclude l’esponente di Azione.