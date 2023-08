Salario minimo: opposizione lancia raccolta firme in Lombardia, al via banchetti in piazza

StrettoWeb

Milano, 23 ago. (Adnkronos) – Parte, in Lombardia, la raccolta firme per una legge sul salario minimo. Le forze di opposizione che hanno firmato la proposta saranno nelle piazze di tutte le città lombarde con i banchetti organizzati dai loro militanti.

“La nostra Costituzione, all?articolo 36, dice che chi lavora ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un?esistenza libera e dignitosa -scrivono i gruppi in una nota congiunta-. Questo diritto viene costantemente violato: in Italia, infatti, sono più di tre milioni le persone che pur lavorando sono povere. Per questo le forze di opposizione (Alleanza verdi e sinistra – Azione – Movimento 5 stelle – Partito Democratico – Più Europa) hanno firmato una proposta unitaria che prevede che nessun lavoratore possa ricevere una retribuzione oraria inferiore a 9 euro all?ora, senza considerare tredicesima, quattordicesima, tfr, ecc, che devono essere in più”.

Inoltre, prosegue la nota, “la proposta rafforza la contrattazione collettiva, facendo valere per tutte le lavoratrici e i lavoratori di un settore la retribuzione complessiva prevista dal contratto collettivo firmato dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative. In questo modo si combattono i ‘contratti pirata’, le false imprese, le false cooperative e le esternalizzazioni che servono proprio a sottopagare i lavoratori. La proposta estende i suoi effetti anche a lavoratrici e lavoratori parasubordinati e a tanti autonomi”. Le forze di opposizione continueranno quindi a battersi perché questa proposta di legge sia approvata dal Parlamento.