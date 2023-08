StrettoWeb

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Queste prime 200.000 italiane e italiani che hanno firmato per sostenere una legge per il salario minimo potrebbero partecipare a un secondo incontro agostano a Chigi. Così Giorgia Meloni gli rispiega per benino la geniale idea di far trovare una soluzione a Renato Brunetta”. Lo scrive su Twitter Michele Fina, senatore e tesoriere del Partito democratico.