Saccomanno (Lega): “tassa extraprofitti banche per aiutare famiglie e imprese in difficoltà”

StrettoWeb

“In questo momento di grande difficoltà ed incertezze il Governo, grazie alla spinta decisiva della Lega, ha approvato una norma di equità sociale per sostenere chi è in difficoltà: un prelievo degli extra-profitti miliardari delle banche nel 2023 per aiutare famiglie ed imprese colpite dell’aumento dei tassi e dei prezzi. Un provvedimento che serve a sostenere le persone in difficoltà a causa degli aumenti della benzina e del carrello della spesa, oltre che consentire di rendere più adeguati gli stipendi e le pensioni più basse, aiutando anche le famiglie a pagare le rate dei mutui e a tagliare le tasse a vantaggio di lavoratori, pensionati ed imprese“.

“Togliere a chi ha avuto tanto ed anche in modo ingiusto, approfittando della negativa congiuntura, e dare, invece, a chi ha tanto bisogno e che, spesso, non riesce nemmeno a coprire le spese del mese. Un provvedimento che in un sondaggio ultimo è gradito da oltre il 90% degli interpellati. La Lega non fa annunci, ma determinazioni concrete per sostenere chi ha bisogno e si trova in difficoltà”. Lo dichiara il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno.