Saccomanno (Lega): “approvata progettazione definitiva dello svincolo di Rosarno- A2”

“In data 02 agosto 2023 è stata approvata la progettazione definitiva dello svicolo di Rosarno con l’A2 Autostrada del Mediterraneo ed è in corso di redazione il progetto esecutivo. Si tratta del progetto UC 166 dell’indicato svincolo che interessa le viabilità che afferiscono allo svincolo autostradale di Rosarno, senza però riguardare direttamente lo svincolo stesso”. Lo ha dichiarato il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno.

“In particolare, con il progetto si intende razionalizzare ed elevare il livello di sicurezza e di servizio delle intersezioni esistenti fra la SS682 DIR, strada a 4 corsie che dallo svincolo conduce al porto di Gioia Tauro, la SS682 “Jonio-Tirreno” che dall’area di svincolo conduce alla costa Jonica e di altre viabilità minori presenti in zona. Il progetto comporta le realizzazioni di alcune rampe e rotatorie, la costruzione di alcuni sottovia ed una generale sistemazione idraulica”.

“La procedura di affidamento delle lavorazioni sarà conclusa entro il secondo semestre 2023 ed entro il 31 dicembre 2023 è prevista la consegna dei lavori. La conclusione dell’intervento è prevista per il 30 giugno 2026. Grande soddisfazione da parte del Commissario RegionaleLega Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno, che non può non ringraziare il Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che, con la sua concretezza, finalmente, fa intravedere un percorso diverso e reale per il completamento di strutture ferme da anni. Solo così la Calabria ed il Mezzogiorno potranno crescere. Tanti fatti e poche parole!”.