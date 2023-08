Russia, Putin: stop accordi fiscali con paesi ‘nemici’, c’è anche Italia

StrettoWeb

Mosca, 8 ago. (Adnkronos) – Vladimir Putin ha firmato un decreto in cui sospende gli accordi per evitare la doppia imposizione fiscale con 38 Paesi, fra cui l’Italia. Il provvedimento riguarda i Paesi considerati nemici. Solo Malta e il Giappone sono esclusi. Il decreto entra in vigore da oggi.

La Russia ha sottoscritto accordi per evitare la doppia imposizione fiscale – vale a dire per consentire ai contribuenti di non pagare due volte le tasse sullo stesso reddito quando lavorano all’estero – con 78 Paesi.

Intanto, la Gran Bretagna ha introdotto nuove sanzioni economiche contro la Russia per limitare l’accesso di Mosca a forniture militari dall’estero, in particolare di droni e componenti di microelettronica. Sono state colpite 25 persone ed entità basate fuori dalla Russia (due in Turchia, che esportavano componenti di microelettronica alla Russia, una a Dubai, per i droni, e le componenti di droni e uno slovacco coinvolto in un tentativo di accordo nel settore della difesa fra Corea del Nord e Russia). Tre compagnie russe che operano nel settore dell’elettronica sono state sanzionate per il loro ruolo nel procurare componenti.