Roseto Capo Spulico, la Juvenilia si affilia alla Reggiana di Nesta e Salerno (cosentino)

StrettoWeb

Sono 842 i chilometri che separano via Brigata Reggio, sede della A.C. Reggiana 1919 protagonista del Campionato di Serie B, e lo Stadio Comunale di Roseto Capo Spulico, dove la Juvenilia Roseto disputa il Campionato di Promozione calabrese, ma ora c’è un filo invisibile che lega le due società sportive fuori e dentro il rettangolo di gioco.

E’ stato stipulato mercoledì 16 agosto 2023, presso la Sede Municipale di Roseto Capo Spulico, un importante accordo di affiliazione tra la Reggiana del Patron Carmelo Salerno e la Juvenilia Roseto del Presidente Antonio Bruno, sancendo un legame e un rapporto di collaborazione di assoluto prestigio per la squadra di calcio rosetana, per i giovani che gravitano nel settore giovanile, per il futuro dello sport della Città delle Rose e dell’intero Alto Jonio. La Reggiana del Presidente Salerno, militante nel campionato di Serie B e reduce dall’importante successo nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Frecciarossa contro il Monza, accompagnerà il percorso di crescita sportiva della Juvenilia Roseto, mettendo a disposizione della dirigenza rosetana e degli atleti rossoblu, importanti opportunità di sviluppo e formazione del progetto calcistico di Roseto Capo Spulico.

Lo staff tecnico di Mister Alessandro Nesta e del DS Roberto Goretti affiancherà l’organico tecnico e dirigenziale della Juvenilia in formazione tecnico-tattica, match analysis, talent scouting, ma anche in attività di promozione e sensibilizzazione sui valori dello sport nei settori giovanili e nelle scuole. I giocatori della formazione rosetana potranno crescere dal punto di vista atletico e tattico e puntare ad avere un osservatorio sul calcio professionistico di assoluto prestigio.

L’Accordo di Affiliazione tra la Reggiana di Carmelo Salerno e la Juvenilia Roseto, siglato in presenza della Giunta Comunale composta dal Vicesindaco Vincenzo Durso e dall’Assessore Giuseppe Nigro, e della Delegata allo Sport Vanessa Franco, insieme alla dirigenza della società locale, con il Presidente Antonio Bruno, la Vicepresidente Rosalba Rizzuti, il DS Rocco Barletta, la Segretaria Angela Disanluciano e i dirigenti Rocco Franco e Angelo Converti, rappresenta un importante passo in avanti per un nuovo cammino sportivo della squadra di calcio rosetana, ormai da anni protagonista nel Campionato di Promozione calabrese.

Il progetto “Provincia Granata” ha l’obiettivo di coinvolgere le società sportive dilettantistiche e le Scuole Calcio del territorio reggiano e non solo, in un rapporto di affiliazione con la AC Reggiana mirato ad una integrazione a trecentosessanta gradi con l’universo granata.

Per le società affiliate sono previsti, infatti, momenti di formazione e condivisione di esperienze fra i quadri tecnici di AC Reggiana e le società affiliate, sia in aula che in campo, oltre a test match con le squadre granata, convenzioni per acquisti al Reggiana Official Store ed ingressi allo stadio. Inoltre sarà incentivata la condivisione di progetti di formazione con Unimore e con Associazione Italiana Arbitri e saranno promosse altre iniziative di comunicazione dedicate sia ai tesserati granata che alle ragazze e ai ragazzi tesserati con le società affiliate.

“Abbiamo lavorato moltissimo in questi mesi – ha affermato il Sindaco di Roseto Capo Spulico Rosanna Mazzia – su un altro settore importante della vita della nostra Comunità. Abbiamo avviato una intensa interlocuzione con l’architetto Carmelo Salerno, nostro Concittadino e Presidente della AC Reggiana 1919, con l’obiettivo di avviare una nuova fase di crescita per la nostra ASD Juvenilia Roseto. Un grazie particolarmente sentito va al Presidente Carmelo Salerno, da sempre vicino al nostro calcio e alla nostra Juvenilia, e alla sua Reggiana per il grande percorso sportivo che da anni porta sul campo e fuori dal campo.

Condividiamo – ha concluso la Mazzia – con la Giunta Comunale e l’Intera Amministrazione l’alto valore sociale delle politiche in favore dei giovani portate avanti dalla Reggiana e dal Progetto “Provincia Granata” e di cui l’Accordo di affiliazione è lo strumento con cui possiamo importarle anche nel nostro Territorio. Ancora tante altre le cose che faremo per Roseto e per lo sport, ma questa ci riempie di gioia e di orgoglio”.

Nel corso dell’incontro suggellato da un Brindisi finale, il Presidente Salerno ha voluto che partecipasse seppure telefonicamente il Responsabile del progetto “Provincia Granata”, Alessandro Marconi, che ha avuto modo di interloquire con la Prima Cittadina e insieme mettere le basi per proficue collaborazioni future.

“Come Presidente della Reggiana e come nativo di questa terra – ha dichiarato il Presidente Carmelo Salerno – sono orgoglioso di questa affiliazione e di poter dare un contributo allo sviluppo del calcio a Roseto Capo Spulico. Il calcio al Sud ha un valore sociale diverso che al Nord. In questi territori il calcio svolge una funzione educativa e formativa per tanti ragazzi. Tanti giovani che, anche attraverso questa affiliazione, avranno la possibilità di inseguire il proprio sogno di diventare calciatori. Sono anche certo che questa affiliazione darà tanta visibilità alla Comunità di Roseto Capo Spulico. Una Comunità piena di grandi risorse umane e di bellezze naturali incredibili”