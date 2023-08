Roccella Summer Festival 2023, musica e comicità al Teatro al Castello con Panariello e Masini

StrettoWeb

Il Roccella Summer Festival 2023 entra nel vivo! Dopo il successo e l’energia raccolti con i primi due appuntamenti che hanno aperto la nuova edizione, protagonisti gli Articolo 31 e Emis Killa, questa sera è il turno dell’attesissimo spettacolo “Panariello vs Masini” al Teatro al Castello di Roccella Jonica. Un evento che si preannuncia unico nel suo genere e promette di regalare al pubblico una serata indimenticabile, ricca di risate, emozioni e grandi successi musicali. Due icone dello spettacolo italiano, Giorgio Panariello e Marco Masini, si sfideranno in una performance straordinaria, in cui si alterneranno momenti comici e musicali, creando un connubio perfetto tra comicità e melodia. Giorgio Panariello, uno dei più amati comici italiani, noto per il suo stile unico e irresistibile, regalerà al pubblico una serie di sketch comici che faranno scatenare l’ilarità generale. La sua comicità travolgente e la sua capacità di coinvolgere il pubblico renderanno lo spettacolo un’esperienza unica e divertente.

Marco Masini, uno dei cantautori più apprezzati e amati del panorama musicale italiano, si esibirà con i suoi più grandi successi, regalando come sempre al pubblico emozioni intense. La sua voce potente e la sua capacità di interpretare le canzoni con sensibilità unica faranno vibrare il cuore di tutti gli spettatori. Lo spettacolo “Panariello vs Masini” rappresenta un’occasione unica per godere di una serata all’insegna dell’arte, della musica e della risata. Il Teatro al Castello di Roccella Jonica, con la sua atmosfera magica e suggestiva, sarà la cornice perfetta per questa straordinaria performance. I biglietti ancora disponibili per assistere allo spettacolo sono in vendita attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria ed Etes.