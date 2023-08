“Roby, uno di Noi”: il comune di Mileto conferisce la cittadinanza onoraria a Roby Facchinetti

StrettoWeb

Il Maestro Roby Facchinetti verrà a Mileto in data 7/9 p.v per ritirare la Cittadinanza Onoraria conferita dal Consiglio Comunale di Mileto con delibera N. 13 del 24 maggio 2023. La richiesta era pervenuta il 18 aprile 2023 e presentata dal M° Roberto Giordano del Cantiere Musicale Internazionale di Mileto, in seguito alla visita che il Maestro Roby Facchinetti aveva fatto nel mese di Dicembre u.s.-. La Cittadinanza Onoraria al M° Roby Facchinetti viene conferita perché “cantautore e compositore italiano, noto per essere voce e tastierista dei Pooh, per aver contribuito al progresso culturale, nel campo della Musica pop, attraverso un’importante produzione artistica intrapresa a partire dalla fine degli anni 50 e ancora prospera.”

“La sua disponibilità è stata prova di una volontà incondizionata di sostenere la scuola di formazione miletese e di incoraggiare i suoi allievi, ma è stata, soprattutto, indice di affezione ed interessamento verso la Città e la Comunità di Mileto.

Il conferimento della cittadinanza onoraria si ritiene doveroso a testimonianza della riconoscenza della Comunità tutta ad un grande artista e ad un uomo generoso”. Queste le motivazioni alla base del conferimento su detto.

Per quanto riguarda il programma esso prevede alle ore 18,30 nella Sala Consiliare la cerimonia di consegna da parte del Sindaco, Salvatore Fortunato Giordano e del Presidente del Consiglio Antonio Direnzo, della Cittadinanza Onoraria. Successivamente, si prevede alle 19,30, il M° Roby Facchinetti si trasferirà nella vicina Villa comunale, per salutare la Comunità di Mileto.

“Si tratta di un seguito alla magnifica Estate miletese, con un ospite che ci fa veramente onore. Ringrazio per questa opportunità il Maestro e saremo ben lieti di averlo tra Noi. Ringrazio altresì il Cantiere Musicale Internazionale, sia per questa che per altre iniziative meritorie, sia Antonio Grillo, nostro compaesano residente a Pistoia, che da responsabile del Popolo dei Pooh, ha avuto un ruolo nella vicenda, facendosi valere in questa veste a livello nazionale. Ora attendiamo con

trepidazione l’arrivo del Maestro per un pomeriggio culturale musicale, che segnerà un altro punto di vantaggio dell’intera Comunità rappresentata”.