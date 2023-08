Ritrovato morto il giovane disperso nello Stretto di Messina

StrettoWeb

E’ stato trovato dopo ore di ricerche il corpo senza vita del 22enne della Costa d’Avorio scomparso nello Stretto di Messina dalle 15 di ieri. Il giovane era disperso nelle acque antistanti la chiesa Del Ringo, nei pressi delle invasature delle navi della Caronte e Tourist dove si era recato con due amici.

I due amici sono riusciti a tornare a riva mentre il 22enne non è riuscito ed è stato visto annaspare per poi scomparire in mare. Motovedette della Guardia Costiera hanno setacciato le acque dello Stretto per parecchie ore, sino a recuperarne il corpo nella tarda serata. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la Polizia.