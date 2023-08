Riqualificazione del mercato ittico: 300mila euro per ammodernare la struttura a Corigliano-Rossano

StrettoWeb

È stata approvata in giunta la presa d’atto del finanziamento per il progetto di “Riqualificazione del mercato ittico e sistemi di automazione dell’asta elettronica”, interamente finanziato dalla Regione Calabria, per un totale di oltre 300mila euro. I lavori sono previsti nell’ambito del finanziamento P.O. FEAMP 2014/2020 per la misura 1.43 “Porti, luoghi disbarco” e prevedono interventi di riqualificazione della sala per le vendite all’asta esistente per la commercializzazione del prodotto allo sbarco. Il comune di Corigliano-Rossano ha aderito al bando per le forniture beni e servizi e piccoli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati sia all’ammodernamento della struttura che al sistema d’asta del mercato ittico.

La struttura del Mercato Ittico è composta da due livelli, oltre alla sala d’asta al suo interno si trovano in box destinati ad ospitare i commercianti ittici, gli uffici della cassa mercato, gli uffici della società di gestione, altri locali adibiti ad uffici e sala riunione. Grazie alla disponibilità di attrezzature di settore offre i servizi di vendita all’asta, produzione di ghiaccio alimentare e cella refrigerata. L’attività di vendita del prodotto ittico, dai produttori ai commercianti, avviene nel rispetto della normativa ai fini della tracciabilità ed in materia igienico-sanitaria.

Il prodotto ittico sbarcato viene immediatamente conferito all’interno della sala d’asta dove avviene la vendita grazie ad apparecchiature telematiche che ne garantiscono fin da subito la tracciabilità fino alla vendita al dettaglio. Gli interventi di riqualificazione prevedono come intervento prioritario l’approvvigionamento di una infrastruttura in grado di garantire la piena continuità operativa, applicativi e procedure software specifici per il settore della vendita di prodotti della pesca alla produzione, sistemi di contrattazione all’asta di prodotti ittici e sistemi di automazione per la movimentazione della merce.

L’ammodernamento del sistema d’asta inoltre ripristinerà la piena conformità ai regolamenti CE e alle leggi nazioni in materia di tracciabilità alimentare specifica del settore ittico, soggette a cambiamenti frequenti. L’intervento finanziato nasce, con l’intenzione di dotare l’edificio dei sistemi e delle misure per la migliore possibile condizione igienico-sanitaria e d’uso idonei alle attività di vendita ed amministrative.

Gli interventi interessano diversi settori come l’aumento della dotazione di attrezzature e impianti finalizzati al miglioramento dei processi produttivi e adeguamenti normativi, il recupero architettonico, l’igienico-sanitario, il risparmio idrico ed energetico, la sicurezza negli ambienti di lavoro, il comfort e la fruizione da parte dei portatori di handicap.

“Un finanziamento importante che va nella direzione di potenziare e migliorare la competitività del settore della nostra pesca locale – ha affermato il sindaco Flavio Stasi – il rilancio del Mercato Ittico è sempre stato tra le nostre priorità e con interventi mirati stiamo lavorando per innovare l’infrastruttura tecnologica e modernizzare, rendendolo ancora più sicuro il sistema delle aste, valorizzando l’antica tradizione marinara della città”.