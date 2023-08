Riparte la stagione venatoria a Messina: richiesta e rilascio dei tesserini

StrettoWeb

Presente l’assessore ai Servizi al Cittadino Massimiliano Minutoli, si è svolto un incontro tra i rappresentanti delle associazioni venatorie firmatarie del protocollo d’intesa sperimentale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 681 del 19/12/2018, e la dirigente del dipartimento Affari Generali Laura Strano, al fine di definire le modalità di rilascio dei tesserini per la stagione venatoria 2023/2024 in conformità a quanto previsto dalla circolare regionale prot. 67191 del 25/7/2023 assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea – dipartimento regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 3 – Gestione Faunistica del Territorio “Istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino regionale di caccia”.

“Le modalità stabilite dal protocollo d’intesa sottoscritte nel 2018 vengono modificate – ha specificato l’assessore Minutoli – in funzione dell’entrata in vigore della circolare della Regione Siciliana dello scorso 25/7/2023. Tutti gli interessati possono presentare istanza presso palazzo Zanca, le associazioni in maniera massima con un elenco”. Le domande per il rilascio dei tesserini venatori possono essere presentate presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico sito in piazza Unione Europea, 1 – palazzo Zanca, (ufficio a destra dell’ingresso principale) a partire da domani, mercoledì 23 agosto, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì (con esclusione del giovedì mattina) dalle ore 8.30 alle 12.30, il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 16.30; o trasmesse via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it.

Recapiti telefonici utili: ufficio caccia e funghi 090/7722172; URP 090/7722149. Le associazioni firmatarie del protocollo d’intesa, qualora siano delegate dal cacciatore esclusivamente alla presentazione della documentazione, si faranno carico di far pervenire all’ufficio competente l’istanza di rilascio tesserino, corredata dalla documentazione prescritta.

Consegna dei tesserini

Considerato che la circolare regionale prescrive che “I tesserini devono essere compilati e consegnati agli interessati da personale avente un rapporto di dipendenza con il Comune, in locali a disposizione del Comune medesimo”, l’ufficio, definita l’istruttoria, e previo accertamento della residenza, consegnerà il tesserino agli aventi diritto e nei casi di delega informerà le associazioni sulle eventuali integrazioni necessarie e del calendario di consegna dei tesserini che potranno, su richiesta, essere ritirati dagli interessati presso le Circoscrizioni indicate dagli interessati nell’istanza.

Restituzione dei tesserini

La restituzione dei tesserini da parte dei cacciatori deve avvenire entro 60 giorni dalla chiusura della stagione venatoria. Resta di competenza del Comune il controllo sulla regolare restituzione del tesserino entro il termine previsto.