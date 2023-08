Riforme: Mattarella cita Dossetti, ‘in transizione Costituzione punto riferimento per futuro’

StrettoWeb

Rimini, 25 ago. (Adnkronos) – “Il mondo è migliore, se lo guardiamo con gli occhi giusti. Ci aiuta, in questo caso, ancora, la nostra Costituzione. In un discorso, tenuto alla Università di Parma, nel 1995, Giuseppe Dossetti -che, dell?Assemblea costituente, aveva fatto parte- rivolse un appello ai giovani: ‘non abbiate prevenzioni rispetto alla Costituzione del ?48, solo perché opera di una generazione ormai trascorsa -disse-. La Costituzione americana è in vigore da duecento anni, e, in questi due secoli, nessuna generazione l?ha rifiutata, o ha proposto di riscriverla integralmente; ha soltanto operato, singoli emendamenti puntuali, al testo originario dei Padri di Philadelphia; nonostante che, nel frattempo, la società americana, sia passata, da uno Stato di pionieri, a uno Stato, oggi, leader del mondo… È proprio, nei momenti di confusione, o di transizione indistinta, che le Costituzioni adempiono la, più vera, loro funzione: cioè, quella di essere, per tutti, punto di riferimento e di chiarimento. Cercate, quindi, di conoscerla; di comprendere, in profondità, i suoi principi fondanti; e, quindi, di farvela amica e compagna di strada? vi sarà presidio sicuro, nel vostro futuro, contro ogni inganno e contro ogni asservimento; per qualunque cammino vogliate procedere, e per qualunque meta vi prefissiate’. Facciamo nostre queste parole”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Meeting di Rimini.