Reggio: un ricco fine settimana al Museo Archeologico Nazionale

Si moltiplicano questa settimana gli appuntamenti della programmazione delle Notti d’Estate al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con ben tre giornate con apertura serale. Si parte giovedì 3 agosto, alle ore 21,00 sulla magnifica terrazza del MArRC, con la presentazione del libro “Scilla. Il mito che vive”, promossa dall’associazione Calabria Spagna. Presenterà il libro la dott.ssa Carmela Palumbo, cultrice di cose calabre alla presenza dell’autrice Adriana Verardi, immersi nella coreografia mitologica curata dall’architetto Giuseppe Bruzzese. Venerdì 4 agosto un doppio appuntamento al Museo. Alle 18.00 l’attesa inaugurazione della mostra “Le nuvole e il fulmine. Gli Etruschi interpreti del volere divino”, curata dal direttore del MArRC, Carmelo Malacrino, insieme al direttore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, Mario Iozzo, e all’etruscologa Barbara Arbeid. L’esposizione nasce dalla collaborazione con la Direzione Regionale Musei della Toscana.

La sera il Museo proporrà un evento d’eccezione in terrazza, promosso in collaborazione con il Centro Internazionale Scrittori della Calabria. Alle 21.00 si terrà la conferenza “Baccanti di Euripide: “il doppio” nel vino e nel teatro”, tenuta dalla prof.ssa Paola Radici Colace, già Ordinario di Filologia Classica del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne Università di Messina e Presidente Onorario e Direttore Scientifico del CIS.

Sabato 5 agosto, alle ore 21,00, tornano i “Grandi Incontri al MArRC”. Sulla terrazza ci sarà la possibilità di dialogare con il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, Mario Iozzo, e con la dott.ssa Barbara Arbeid, che presenteranno il Museo fiorentino, con un focus sul mondo etrusco. Sarà presente anche il direttore regionale Musei della Toscana, Stefano Casciu. La serata è organizzata in collaborazione con il Touring Club Italiano – sezione di Reggio Calabria.

“Si conferma il successo della programmazione serale delle Notti d’Estate – dichiara il direttore Malacrino. Cittadini e turisti hanno la possibilità di visitare le meravigliose collezioni del Museo in atmosfera notturna. Da venerdì 4 agosto il Museo arricchirà l’offerta espositiva con quattro mostre temporanee, senza alcun biglietto supplementare. Inoltre gli eventi sulla terrazza, frutto di consoliate sinergie con le associazioni del territorio, continueranno a regalare ai visitatori nuove emozioni e occasioni di approfondimento”.

Durante la programmazione delle Notti d’estate il Museo resterà aperto fino alle 23.00 (ultimo ingresso 22.30). Dalle 20.00 il prezzo del biglietto sarà di soli 3 euro, maggiorato di 1 euro a favore del patrimonio culturale danneggiato dall’alluvione in Emilia Romagna (art. 14, DL 61/2023). Per chiudere al meglio il fine settimana, domenica 6 agosto tornerà “domenicalmuseo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura guidato da Gennaro Sangiuliano. La visita sarà gratuita per tutti con orario continuato dalle 9.00 alle 20.00, con ultimo ingresso alle 19.30.