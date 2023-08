Reggio, la vergognosa situazione rifiuti (perdurante da tempo) a un passo dalle strutture sanitarie

StrettoWeb

Via Vallone Mariannazzo? Più facile Via Vallone Immondezzaio. E non è un’offesa. Ce ne sono tanti, a Reggio Calabria, di viali puzzolenti e schifosi. Li guardiamo, ci passiamo davanti, osserviamo. Inermi. Le segnalazioni fioccano, da anni. Una delle zone peggiori, vicina al centro, è Via Vallone Mariannazzo, appunto. A un passo dalle strutture sanitarie cittadine più importanti.

Rifiuti a destra e a sinistra, da sempre. Una delle tante discariche abusive della città. Quello che è un grande spazio, un grande stradone, trasformato in immondezzaio. A corredo dell’articolo alcune immagini.