Reggio, a Pentimele c’è una perdita che “non vuole andar via”: “dura da 4 anni” | VIDEO

Dal 2019. Da 4 anni. Segnalazioni, sistemazioni, ma poi ritorna. E’ sempre lì. “Con un intervallo di due settimane”. Stiamo parlando di una grande perdita d’acqua a Pentimele, a pochi passi dal centro di Reggio Calabria. A segnalarla, nel video in evidenza, è un lettore, Mario Scrivo. “La perdita arriva fino a mare”, evidenzia. “Ecco quello che ci ritroviamo a distanza di 4 anni dalla prima segnalazione. E’ una perdita d’acqua pulita e, dopo qualche tentativo di Castore, si ripete, ritorna”.

Un gran peccato, anche considerando i diversi quartieri della città in cui manca l’acqua in questo periodo. Questa perdita è una delle tante che si registra in città e che di certo non aiuta sul fronte carenza idrica.