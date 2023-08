Reggio: le iniziative di agosto al Parco dell’Area Griso Laboccetta

StrettoWeb

Proseguono gli appuntamenti culturali e di intrattenimento estivi caratterizzati dalla amenità del luogo e dalla frescura serale, insieme al percorso di valorizzazione del Sito archeologico ,di proprietà di Città Metropolitana con la gestione (da giugno 2022) della Associazione Ulysses e i partner associati in questa impresa culturale.

“Sulla valorizzazione dei resti archeologici, solo al completamento dei lavori di manutenzione straordinaria di competenza della Soprintendenza potremo veramente incrementare le visite delle scuole, che pure ci sono state nell’ultimo scorcio di questa primavera, e restituire il vero valore ad un’area molto più importante di quanto questi resti possano trasmettere, attraverso i reperti visibili al piano terreno del MArRC. Le attività culturali serali si accompagnano ad un ampio orario di apertura pomeridiano ,da martedì a sabato tutti i pomeriggi dalle 17 alle 21.Tre paletti con Qcode aiutano i visitatori a conoscere attraverso testi e immagini la storia del sito”, scrive in una nota l’Associazione Ulysses .

“Dopo l’intenso programma di luglio inizia mercoledì 2 agosto un complesso musicale di giovani reggini, I Quattro Quarti,con una Rassegna di musica italiana e internazionale, seguirà venerdì 18 agosto una performance del bravo sassofonista Nino Spezzano e sabato 26,su invito di Demetrio Spagna, il duo Antonio Cicero e Alessandro Bianco che si produrrà in una serata dal titolo “Intorno a Piazzolla”. Per la letteratura presenteremo lunedì 21 il libro di Vincenzo Carrozza dal titolo Ghost medical team e venerdì 25 in collaborazione con Touring Club e Città del sole editore “Via Marina di Reggio Calabria” di Marco Costantino e Giuseppe Romeo”, prosegue la nota.

“Un inedito intrattenimento di Piero Pratico martedì 29 dal titolo “Palmi mon amour” che tende a proporre una sua visone di personalità e beni culturali del territorio pianigiano. Non mancheranno ulteriori iniziative che comunicheremo per tempo. Settembre sarà dedicato nella prima metà al Concerto dell’Orchestra di Delianuova e ad esposizioni di artigianato derivato da riciclo di materiali o produttori locali di raffinate leccornie come cioccolato o miele. Ci impegniamo al massimo anche per questa seconda estate, come è nello spirito della Associazione Ulysses, per offrire ai reggini e ai loro ospiti ritornati in città per le vacanze e speriamo a tanti turisti, quanto possibile ringraziando quanti collaborano con noi nel campo della musica, dell’editoria, della danza, dell’arte e della cultura in genere, professionisti e amici senza i quali potremmo fare poco”, conclude la nota.