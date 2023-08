Reggio, quei giunti in pieno centro in cui “rischia di scappare il morto”: Versace sollecitato, ma “dovrebbe vergognarsi”

StrettoWeb

Proprio ieri attaccava Salvini per le mancate risorse dal Governo centrale alla Città Metropolitana relativamente al manto stradale, tirando fuori inutilmente – e solo per propaganda – il Ponte sullo Stretto. La realtà è che le strade a Reggio Calabria sono già un colabrodo a livello comunale e la “scusa” dei mancati fondi non regge, perlomeno non più.

Prova ne è, già il giorno dopo, la segnalazione di un cittadino, Francesco Creaco, Dottore Commercialista e Revisore Legale, in merito a quei pericolosissimi giunti di Via Argine destro Annunziata, in pieno centro. L’asfalto non c’è più, l’argine è in condizioni disastrose e qualcuno rischia di farsi davvero male (vedi fotogallery a corredo).

“Il mio buon amico Versace – si legge nella segnalazione inviata alla redazione di StrettoWeb – dopo numerosi solleciti a mezzo foto, mi ha riferito che hanno appaltato i lavori, ma io non ho visto nessuno… Questo fino a quando non ci scappa il morto a causa di un possibile incidente con lo scooter dopo aver incastrato la ruota nel giunto di dilatazione dell’argine… Dovrebbero solo provare un poco di vergogna. Ma è sempre colpa di Mazzini…”, chiude amaramente la nota, che fa il paio a quanto scritto in questi giorni su tanti fronti. A Reggio Calabria è sempre colpa di qualcun altro…