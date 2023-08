“Reggio e Messina unite, una forza di oltre 500 mila abitanti”: ancora messaggi di “affetto” tra le due sponde

StrettoWeb

La situazione difficoltosa della Reggina ha trovato nei tifosi del Messina un sincero supporto, tanto da far sì che più di qualcuno – sui social – promuovesse l’ipotesi di un’unione tra le due sponde, separate alla fine soltanto da tre chilometri di mare ma in realtà simili, anzi praticamente uguali. E così, dopo la lettera di un tifoso peloritano, arrivano altre dichiarazioni.

“Ho letto pochi istanti fa – dichiara Pino Strati, Presidente di Incontriamoci Sempre – una bellissima lettera di un tifoso del Messina, rivolta ai tifosi della Reggina, ricca di significato e di solidarietà ai colori amaranto. Nonostante la storica rivalità tra le due tifoserie, il latore della lettera ha avuto parole di vicinanza e di affetto per la situazione sportiva che sta vivendo il calcio a Reggio Calabria”. Messina e Reggio sono state sempre dei cugine: i rapporti nei vari settori della vita sociale e culturale sono stati sempre ottimi.

“Adesso – prosegue Strati – è giunto il tempo di intensificare gli sforzi di comunione in tanti settori. Pensate, Reggio e Messina unite rappresenterebbero una forza di oltre cinquecentomila abitanti. Quanta economia e rapporti di altra natura potrebbero essere la chiave di uno sviluppo di queste due bellissime città e dei loro comprensori, che non hanno nulla da invidiare a nessuno”.

L’unione delle due aree porterebbe sviluppo, in primis, nel settore trasporti, che vede coinvolti i Porti e l’Aeroporto, in tutte le fasce orarie, soprattutto nei festivi. “Che le classi politiche e burocratiche delle due sponde – conclude Strati – inizino a parlarsi e fare dei progetti assieme. Sicuramente uniti le due bellissime città dello stretto, sarebbero più forti. Noi, come Associazione, nel nostro piccolo, ospitiamo tanti amici messinesi nelle varie iniziative culturali e nei laboratori delle danze tradizionali del centro-sud Italia. Infatti, il laboratorio diretto da Agata Scopelliti, portato avanti con grande successo, si titola “LO STRETTO CHE BALLA”. Unico neo che riscontriamo è la scarsezza del corse degli Aliscafi , da potenziare soprattutto nelle fasce serale e notturna”.