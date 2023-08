StrettoWeb

Brutte notizie per la maggioranza che guida il Comune di Reggio Calabria da ben due legislature. Antonio Ruvolo, nel corso della commissione ambiente, ha comunicato la scelta di abbandonare gli incarichi di delegato alla protezione civile, coordinamento sbarchi e programmazione Patti per il Sud.

Insomma, una nuova tegola per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco ff Brunetti, che già in passato ha vissuto delle fibrillazioni che evidentemente sono continuate anche in questi mesi.