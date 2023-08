Reggio, ecco il concerto “Intorno a Piazzolla”: protagonisti due artisti di fama internazionale

StrettoWeb

Prosegue il programma musicale estivo organizzato dall’Associazione Ulysses nel sito archeologico di proprietà della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Il concerto dal titolo “INTORNO A PIAZZOLLA” è un viaggio tra i musicisti e le orchestre che hanno formato uno dei più importanti compositori della storia del tango. Il 26 agosto alle 21.30, presentati da Demetrio Spagna, si esibiranno nell’Area archeologica Griso Laboccetta Antonino Cicero (fagottista) e Alessandro Blanco (chitarrista), due musicisti di fama internazionale. Da anni condividono la passione per il Tango che li ha portati ad esibirsi in più di 50 concerti in milonghe e festivals di settore.

Chi è Antonino Cicero

Antonino Cicero è stato premiato in vari concorsi musicali nazionali ed internazionali come solista e in formazione cameristica. Ha collaborato con prestigiose orchestre Italiane ed estere. Svolge una intensa attività concertistica solistica e cameristica per associazioni e istituzioni musicali in Italia e all’estero. Nel gennaio 2012 ha pubblicato il CD “Pasion de Basoon” dedicato al tango. Ha pubblicato un metodo basilare per piccoli allievi dal titolo “Il mio amico fagotto”. E’ stato fagotto solista della Hulencourt Soloists Chamber Orchestra di Bruxelles dal 2012 al 2014. Nel 2016 pubblica il CD An Italian Tale (Almendra) in duo con Luciano Troja, con grande successo di critica e di pubblico. Nel 2020 in occasione del centenario della nascita di Astor Piazzolla, esce per la prestigiosa etichetta argentina Acqua Records l’album Fagottango in duo con Fabrizio Mocada. Nel 2021 sempre per la stessa etichetta argentina esce il disco in “UN TANGO PARA VOS”, nel dicembre 2021 l’ultimo lavoro con il Trio Atipico e la cantante argentina Elisa Lorena De Sur a Sur per la casa discografica argentina Acqua Records. Dal 2019 collabora con Radio Mozart Italia conducendo la trasmissione I Protagonisti

Chi è Alessandro Blanco

Vincitore di numerosi concorsi e premi musicali fra cui il Giulio Rospigliosi e l’internazionale IBLA Gran Prix, si è esibito a New York, presso la prestigiosa Carnegie Hall, in Arkansas, Francia, Gabon, Cina, Kirghizistan, Kazakistan, Svizzera, Malta, Georgia e in tutta la penisola italiana per alcune fra le principali associazioni concertistiche italiane.

Laureato con lode ai conservatori di Trapani e Catania, dal 2015 incide per la palermitana Almendra Records: col Duo Blanco Sinacori pubblica Hacked Overtures, Hacked Arias Vol. 1; con il duo Heptachord pubblica nel 2016 un disco di sperimentazione contemporanea recensito da riviste specialistiche e testate on-line di settore; nel dicembre 2021 l’ultimo lavoro con il Trio Atipico e la cantante argentina Elisa Lorena De Sur a Sur per la casa discografica argentina Acqua Records. È dedicatario di numerose composizioni originali per chitarra. Ha tenuto Masterclass nelle istituzioni. Insegna da tredici anni chitarra presso scuole statali ad indirizzo musicale e da due anni Prassi esecutiva e repertori-chitarra presso il conservatorio Vincenzo Bellini di Caltanissetta.