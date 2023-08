Reggio, il comitato di San Giovannello-Eremo contro l’amministrazione: “siamo abbandonati, esposto alla magistratura”

StrettoWeb

Il comitato di San Giovannello-Eremo, “ancora una volta, così come avviene ogni estate, si trova costretto a far presente dell’incendio che ha interessato l’area del parco di San Giovannello – ormai ridotto ad una landa desolata – grazie all’abbandono cui è relegata. Sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco per scongiurare pericoli soprattutto per le vicine abitazioni. Riteniamo che tutta la zona, compresa la palestra, dove sono stati utilizzati milioni di euro della collettività, non possa restare nel degrado, nell’abbandono rispetto alle normali attività di prevenzione e di manutenzione e sarebbe il caso di capire quando queste opere saranno completate. Questo comitato, da sempre si è adoperato per affrontare e proporre soluzioni rispetto a tutte le problematiche del rione; purtroppo l’inerzia, l’indolenza dell’amministrazione comunale ha reso tutto vano. Per queste brevi considerazioni, il comitato si farà promotore di tutta una serie di iniziative, senza tralasciare anche azioni di carattere legale, attraverso un apposito esposto alla magistratura, per l’individuazione di eventuali responsabilità”.