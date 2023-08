“Reggio deve riavere le circoscrizioni”, Milia: “gravissimo che il Comune non abbia ancora aperto l’iter”

StrettoWeb

“Ieri, 25 agosto, durante i lavori della II commissione “Assetto del territorio” ho chiesto nuovamente, dopo diverse settimane dall’ultima volta, che venga convocata una commissione per mettere nero su bianco i prossimi passaggi che porteranno Reggio Calabria a riavere le circoscrizioni”. È quanto dichiara il consigliere comunale Federico Milia, capogruppo del partito Forza Italia.

“Le circoscrizioni rappresentano uno strumento fondamentale per il buon andamento della macchina politica amministrativa. Nel mese di dicembre, il deputato On. Francesco Cannizzaro, è riuscito a far approvare in Parlamento quattro emendamenti di cruciale importanza per lo sviluppo della nostra città, tra cui un emendamento che riguarda l’istituzione (in realtà un ripristino) delle circoscrizioni nel Comune di Reggio Calabria, con annesso contributo di 700mila euro”.

Si tratta di un’idea lanciata proprio dal deputato reggino di Forza Italia qualche tempo fa ed approvata in occasione dei lavori sugli emendamenti della Legge di bilancio che prevede una modifica del Tuel, il testo unico degli enti locali, con l’allineamento allo statuto di tutte le altre città metropolitane d’Italia.

Una piccola rivoluzione amministrativa che andrà a cambiare l’assetto territoriale della nostra città, grazie a un decentramento che permetterà di amministrare meglio ogni frazione. “È gravissimo – conclude il consigliere Milia – che l’ Amministrazione comunale non abbia ancora aperto l’iter per la reintroduzione di questo importante strumento. Nella seduta odierna ho chiesto alla maggioranza di accelerare questo processo: i fondi ci sono, non esiste alcun impedimento burocratico”.