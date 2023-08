Reggio: viaggio tra i cantieri (fermi) di Lido e Tapis Roulant, tra aziende in ferie e materiale in arrivo

StrettoWeb

Non fa più notizia, ormai, vedere a Reggio Calabria un cantiere fermo. O, seppur in movimento, comunque a rilento. Eterne incompiute un po’ ovunque, anche piccole opere di ripristino. E così, al degrado già presente in strada, tra immondizia e perdite d’acqua, si aggiungono i cantieri che – anche se fermi per poco tempo – danno un’impressione generale di abbandono.

E’ il caso ad esempio di Lido Comunale e Tapis Roulant. StrettoWeb, nella giornata di oggi, è entrata dentro i due cantieri. Risultato? Fermi, bloccati, quantomeno così pare. Le immagini a corredo dell’articolo testimoniano lo stato in cui versano. Per completezza d’informazione, però, prima di pubblicare le foto abbiamo chiesto delucidazioni al Comune, che ci ha aggiornato circa le condizioni.

Dall’Amministrazione fanno sapere che non c’è alcun blocco, in realtà, anche se dalle foto non c’è traccia di operai. Alcune imprese lavoreranno fino a giorno 11 e poi chiuderanno per ferie fino al 28. E’ un periodo generalmente fermo per tutto il mondo dell’edilizia, con la chiusura anche delle aziende che forniscono i materiali.

Per quanto riguarda il tapis roulant, invece, si è in attesa dei 10 tappeti nuovi che proverranno dalla Cina. Ci vogliono circa 30 giorni per il trasporto e altri 30 per la nuova installazione, a cui provvederà direttamente un tecnico cinese. Due mesi circa per mettere in funzione tutti i tappeti. Riguardo al cantiere di Via Possidonea, è necessario sostituire i due ascensori, perché quelli montati 14 anni fa non sono più a norma. In generale, dunque, dal Comune contano di completare tutto il Tapis Roulant entro dicembre. Questa volta manterranno la promessa? Intanto nella gallery in alto è possibile osservatore lo stato dei lavori ad oggi, 4 agosto 2023.