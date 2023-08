Reggio Calabria, ripartono il Trofeo Marisa Nasso ed il Memorial Nino Delfino | INFO

StrettoWeb

Ripartono quest’anno il Trofeo Marisa Nasso ed il Memorial Nino Delfino, organizzati dall’Associazione Sportiva parrocchiale Nuovo Basket Soccorso, in collaborazione con la parrocchia Santa Maria del Divino Soccorso e l’Azione Cattolica Italiana, all’interno della settimana mariana parrocchiale. Entrambe le manifestazioni si svolgeranno Martedì 29 agosto 2023 presso il rinnovato Campo Sportivo Polivalente “Domenico Dascola” retrostante la Parrocchia.

Il Trofeo Marisa Nasso è arrivato alla sua nona edizione e negli anni ha visto sia numerosi bambini del quartiere Gebbione-Stadio coinvolti in attività di gioco, sia varie squadre calabresi sfidarsi a basket e pallavolo, sport praticato ed amato da Marisa, ex giocatrice della Virtus e primo presidente della squadra reggina. Nel ricordo di Marisa, durante il trofeo vengono anche consegnati i premi “Sport è… vita” e “Sport è… servizio”, conferiti a persone o associazioni che si distinguono per il loro impegno e per l’utilizzo positivo dello sport come strumento educativo o di valorizzazione sociale.

Il Memorial Nino Delfino è arrivato alla sua ottava edizione e negli anni ha visto varie squadre calabresi sfidarsi a basket, sport a cui Nino era particolarmente legato nel suo ruolo di dirigente. Il trofeo, oltre a essere una festa del basket, è sempre un momento per ricordare la figura di Nino e per incontrare le persone che lo hanno conosciuto e lo ricordano con tanto affetto, ispirati dalla sua preziosa testimonianza.

Quest’anno protagonisti ragazzi e ragazze con un triangolare di basket Under 14 per il IX Trofeo Marisa Nasso e un triangolare di basket Under 17 per l’VIII Memorial Nino Delfino. Due sessioni di sport e di festa previste: dalle ore 16 alle ore 18.30 e poi dalle ore 21 alle ore 23.30 presso il campo polivalente sito in Via Sila (dietro la Chiesa del Soccorso).