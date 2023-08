Reggio Calabria, terribile incidente stradale nella notte: SUV travolge e uccide pedone sulla SS106 a Pilati

StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato nella notte in località Pilati di Melito Porto Salvo, hinterland di Reggio Calabria. Una persona è stata uccisa da un fuoristrada mentre camminava a piedi lungo la SS106 in un tratto interessato da lavori di manutenzione. Il pedone è stato ucciso dal suv che lo ha colpito in pieno e vano è stato l’intervento dei soccorritori del 118.