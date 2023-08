Reggio Calabria, tamponamento sul raccordo: lunghe code | LIVE

StrettoWeb

Un tamponamento tra tre auto sta provocando disagi al traffico sul raccordo autostradale di Reggio Calabria e precisamente nel primo tratto della SS106 in carteggiata sud, subito dopo lo svincolo di Ravagnese. Il tamponamento si è verificato proprio laddove la corsia di sorpasso si restringe in corsia unica. Nessuna conseguenza per le persone coinvolte, pesanti disagi per la circolazione.