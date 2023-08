Reggio Calabria, lo spettacolo della Lamborghini della Polizia Stradale all’Arena dello Stretto | FOTO e DETTAGLI

StrettoWeb

E’ stata organizzata per l’estate una nuova campagna di educazione stradale organizzata dalla Polizia di Stato. La campagna si chiama “E…State con noi” e il progetto che è partito il 30 giugno scorso, prevede incontri con la Polizia Stradale fino al 3 settembre. L’iniziativa è rivolta ai viaggiatori che si sposteranno lungo le strade ed autostrade di 27 località in 10 regioni.

Nell’ambito di questo progetto, oggi pomeriggio presso l’Arena dello Stretto, il Pullman Azzurro della Polizia di Stato ha fatto tappa con l’aula didattica itinerante, grazie alla quale la Polizia Stradale fa scuola di sicurezza. Presente all’Arena anche la Lamborghini Huracan, la supercar utilizzata per il trasporto urgente di organi, plasma e sangue.

Durante la manifestazione che è iniziata intorno alle 19 e finirà per le 24 circa, è possibile provare un simulatore di guida e testare i propri riflessi nel percorso che riproduce gli effetti della guida in stato di ebrezza, nonché altre attività interattive, il tutto finalizzato a sensibilizzare i vacanzieri sulle corrette condotte da tenere su strada anche in considerazione dell’aumento dei flussi di traffico nei fine settimana.

Presso l’Arena dello Stretto è presente anche la Polizia Postale e del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica con varie strumentazioni e apparecchiature, nonché la delegazione provinciale dell’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato.