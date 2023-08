Reggio Calabria, SOS per il torrente Torbido: letto sommerso da detriti, sterpaglie e canneti, necessario intervento immediato | FOTO

StrettoWeb

Sono iniziati questa mattina i lavori di pulizia del Torrente Torbido ad Archi, zona nord di Reggio Calabria. I lavori però stanno interessando solo la parte bassa del torrente, dal ponte della nazionale verso la foce, mentre a monte il letto della fiumara è totalmente intasato da detriti, rifiuti e enormi canneti. Una situazione esplosiva e di grande rischio che potrebbe causare problemi seri con l’arrivo delle prime piogge in quanto l’acqua, trovando il letto del torrente intasato, non riuscirebbe a defluire e inevitabilmente esonderebbe nelle aree abitate. Il rischio idrogeologico è elevatissimo, mentre finché continuerà l’estate c’è anche il timore che quel letto possa prendere fuoco generando un grave incendio tra le abitazioni.

Inoltre, pochi giorni fa è arrivato l’avviso di conclusione indagini per il procedimento “Archifarm”: l’inchiesta ipotizza che proprio in quel torrente venivano buttati farmaci, che sarebbero ormai diventati rifiuti tossici sotto quella vegetazione. Il rischio di incendi o alluvioni, in questo caso, potrebbe determinare conseguenze ancora più gravi. Un intervento di pulizia e bonifica è quindi assolutamente urgente e necessario, per tutelare la pubblica sicurezza e incolumità.