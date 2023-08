Reggio Calabria si prepara a “bizzòlo – una festa del giornalismo” | DATE e PROGRAMMA

StrettoWeb

“Dal 5 al 12 settembre si tiene l’edizione numero zero di bizzòlo – una festa del giornalismo, organizzata dal periodico liberatorio nato a dicembre 2022 a Reggio Calabria ed edito dal Lavoratorio dell’associazione More. Si tratta della prima iniziativa aperta alla città: da agorà su carta ad agorà di strada. Non siamo soli a stare sul bizzòlo dell’informazione, e non vogliamo sentirci soli”. E’ quanto comunica in una nota l’Associazione socio-culturale “More”

“In un momento storico in cui l’informazione è ostaggio del potere politico ed economico, sempre più asservita al vuoto della Propaganda, molti giornalisti e fotogiornalisti continuano a vivere questo lavoro per quel che è: cane da guardia del potere. E non, viceversa, al servizio del potere. Senza cedere alla tentazione di voltare le spalle“, rimarca la nota.

“Ci vuole tempo, per fare buona informazione. Perciò, durante la festa – oltre alle lezioni popolari e alla mostra che sarà aperta tutti i giorni dalle 17 alle 22 – ci prenderemo il tempo di ascoltare le “Voci dal bizzòlo” che ci racconteranno difficoltà, soluzioni e iniziative. Da Articolo21 a Italia che cambia, dalla Rete NoBavaglio ai tanti freelance che fanno della parola e della fotografia lo strumento liberatorio del sapere. Gli incontri verranno pubblicati in forma di podcast, su Gemini Network – il network delle radio indipendenti“, evidenza la nota.

Gli eventi di “bizzòlo – una festa del giornalismo” sono patrocinati dal Comune di Reggio Calabria e sostenuti dal Malavenda Cafè, partner tecnico dell’iniziativa.

Il programma

martedì 5 settembre ore 19 | inaugurazione

Inaugurazione con rinfresco a cura del Malavenda Café.

intervengono:

Paolo Brunetti, sindaco ff della Città di Reggio Calabria

Marcantonino Malara, consigliere comunale

Roberta Malavenda, Malavenda cafè

Fabio Itri, bizzòlo

coordina Tiziana Barillà, direttrice bizzòlo

mercoledì 6 settembre ore 19

“L’intelligenza del disertore, pensieri e canzoni per un mondo meno fetente”

Lezione popolare di Valentino Santagàti in collaborazione con Elena Gallo e Rodolfo Megale

giovedì 7 settembre ore 19

Voci dal bizzòlo

Difendersi dalla Propaganda

Nel disordine dei giornalisti

intervengono

Stefano Corradino | Articolo 21

Clara Habte | Rete NoBavaglio

conduce Giulia Polito con Tiziana Barillà

venerdì 8 settembre ore 19

“E adesso spoliati: l’ideologia del turismo non salverà la Calabria”

Lezione popolare di Gioacchino Criaco

sabato 9 settembre ore 19

Voci dal bizzòlo

Prospettive meridionali

lentezza e complessità, per un giornalismo costruttivo



interviene

Selena Meli | Italia che cambia

conduce Giulia Polito con Tiziana Barillà

domenica 10 settembre ore 19

Voci dal bizzòlo

Raccontare la prossimità

Una pratica per il fotogiornalismo

intervengono

Pietro Vertamy, photo editor e curatore di Paesaggi

Ciro Battiloro, fotografo

conduce Giulia Polito con Fabio Itri

lunedì 11 settembre ore 19

“Reggio e Messina, una città nello Stretto”

Lezione popolare di Daniele Castrizio

martedì 12 settembre ore 19

chiusura

La mostra presso la Galleria San Giorgio aprirà tutti i giorni alle ore 17. Nel corso della settimana il bizzòlo incontrerà i suoi lettori.

L’Associazione socio-culturale “More” ha come obiettivo principale la promozione dell’informazione, della cultura e dell’arte. Nello specifico, attraverso l’attività dei suoi membri, si propone come veicolo di promozione e realizzazione di prodotti editoriali e multimediali, nonché di eventi che valorizzino la musica, l’arte e l’audiovisivo come forme di espressione culturale, artistica e sociale, nella Città metropolitana di Reggio Calabria, nella Regione e oltre.

bizzòlo è un periodico “liberatorio” che prende il nome da una tipica espressione reggina con cui viene chiamato lo scalino appena fuori dall’uscio di casa o della bottega, lo spazio che da secoli (da queste parti) è sinonimo di condivisione, di scambio di opinioni ed esperienze. bizzòlo segue una programmazione stagionale (saranno quattro i numeri pubblicati nel corso del 2023 e due le pubblicazioni extra), vive del sostegno dei propri lettori, viaggia per posta, ha già raggiunto diverse città italiane e alcune capitali europee.