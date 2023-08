Reggio Calabria, ROM parcheggiano in doppia fila ostruendo bloccando il traffico: oltraggi e minacce ai Vigili che facevano la multa

StrettoWeb

Nella giornata di ieri una pattuglia di Polizia Locale impegnata in servizio di istituto su una centralissima via cittadina, è stata minacciata ed oltraggiata da due soggetti. Gli agenti stavano elevando un’ infrazione per sosta in doppia fila ad un veicolo che ostruiva il deflusso del traffico veicolare e del bus di linea.

Durante le operazioni sopraggiungevano due persone, verisimilmente occupanti del veicolo sanzionato, che minacciavano pesantemente il personale operante oltraggiandolo, per poi dileguarsi. I due, un uomo ed una donna , di probabile etnia ROM, sono in corso di identificazione anche grazie alle telecamere presenti in loco, i cui flussi video sono stati immediatamente acquisiti.

Incondizionata solidarietà agli agenti è stata espressa dal Comandante, immediatamente informato, dal Sindaco f.f. Paolo Brunetti e dall’Assessore alla Polizia Locale Giuggi Palmenta.

Il Comandante ha altresì dichiarato che non saranno certo consimili vili atteggiamenti a far arretrare di un solo centimetro l’azione del Corpo di Polizia Locale nel perseguimento di obiettivi di ripristino del decoro urbano e della legalità.

Ed è proprio di ieri un’altra operazione della polizia locale, svolta in modalità interforze, in materia di lotta all’abusivismo commerciale che ha portato tra l’altro al sequestro di circa 15 kg di pescato privo di certificato di tracciabilità, oltre al sequestro di un veicolo condotto senza patente e senza assicurazione da un venditore extra comunitario.