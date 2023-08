Reggio Calabria, rimpatriata scolastica dopo 39 anni dal diploma per la VB del Righi

StrettoWeb

Ieri, 16 agosto 2023, gli alunni della VB dell’Istituto Tecnico per Geometri “A. Righi” di Reggio Calabria si sono riuniti per festeggiare il 39° anno dal diploma avvenuto nel 1984. Tanti gli aneddoti raccontati durante la serata che è stata un momento importante per rivivere e ricordare gli anni vissuti insieme e raccontare tutto il passato in allegria e compagnia. Gli alunni si sono salutati con la promessa di rivivere il 40° anniversario il prossimo anno.

Alla serata hanno partecipato, Giuseppe Colarossi, Lillo Giannetti, Angelo Tafuro, Francesca Pellicanò, Diego Suraci, Pasquale Calabrò, Enzo Malafarina, Felice Nava, il Prof. Gregorio Pugliese, Alberto Aliquò, Natale Praticò, Antonio Decollatore, Andrea Gatto, Nicola Tassone, Antonio Gelardi.