Reggio Calabria: rimpatriata dopo 35 anni dal diploma della V F del Liceo da Vinci

Ieri sera, nella suggestiva cornice della Trattoria dei Sette Pesci di Santa Trada, gli ex alunni della classe Quinta Sezione F del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria diplomati nell’anno 1988 si sono ritrovati per festeggiare il trentacinquesimo anno dal diploma.

Gli ex-compagni hanno continuato in questi quarant’anni ad incontrarsi annualmente, malgrado molti di loro siano ormai residenti lontano da Reggio, uniti ancora da quel forte legame di amicizia ed affetto che si forma spesso tra i banchi di scuola, e giungendo adesso al notevole traguardo dei quarant’anni da da quell’anno scolastico 1983-84 in cui si conobbero per la prima volta al Liceo Vinci.

Tra i tanti ricordi in comune rievocati, nell’allegria e nel piacere di ritrovarsi ancora insieme dopo tanti anni, la serata ha costituito una solida testimonianza di come la giovinezza possa prolungarsi nello spirito quando si attribuisce importanza ai legami affettivi più autentici.