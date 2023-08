Reggio Calabria, reunion della 3^ F del Campanella a 50 anni dalla maturità

StrettoWeb

Sono trascorsi 50 anni da quel luglio del 1973 che ha visto concludersi con la maturità il percorso scolastico della III F del Liceo Classico Tommaso Campanella. Una vita intera, durante la quale i giovani spensierati di allora si sono trasformati in donne e uomini, hanno costruito il loro futuro scegliendo una professione, diventando genitori, lasciando un’impronta indelebile, con la loro formazione culturale e il loro modo di essere, nei diversi settori e territori in cui hanno operato.

Di alcuni mancavano notizie, altri non si sono mai persi di vista e adesso, dopo mezzo secolo, si sono ritrovati numerosi, bellissimi, con grande entusiasmo, qualche ruga e tanta esperienza.

La reunion è iniziata al Classico, dove, ancora una volta, hanno risposto “presente” all’appello: Antonella Baccillieri, Giuliana Cammarata, Paolo Cchirico, Bruno Cipro, Roberto Crupi, Annamaria D’agostino, Michele De Martin, Amy De Paola, Ida Femiresa, Francesca Gattuso, Maurizio Lazzaro, Rosalba Licastro, Enzo Malara, Carlo Menga, Franca Milazzo, Cristina Milidone, Anna Nucera, Ninetto Pellicanò e Nicola Romeo.

Dopo la visita al Liceo e le foto di rito l’incontro è proseguito fino a sera presso un noto ristorante aspromontano. Quanti abbracci, risate, bei ricordi, quante straordinarie amicizie, nate fra i banchi della sezione F, che continuano saldamente a sfidare il tempo. E quanto orgoglio per essere stati in un gruppo così vivo ed unito da far sentire speciale chi ha avuto la fortuna di farne parte.

Un pensiero affettuoso è stato infine rivolto a chi non ha potuto partecipare all’evento e a chi purtroppo è mancato troppo presto. La promessa di rivedersi ancora ha solo attenuato il dispiacere di dover concludere i festeggiamenti per tornare alla vita di ogni giorno.